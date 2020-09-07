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Almanya ve Rusya arasında büyük gerilim yaratmıştı! Navalny komadan çıktı

Son dakika haberi... ’nın başkenti ’deki Charité Hastanesi’nde tedavi altında olan Rus muhalif komadan çıktı. 'da 20 Ağustos’ta Tomsk kentinden 'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus Alexei Navalny, Cinema For Peace adlı vakıf tarafından özel uçakla tedavi için Rusya’dan Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine getirilmişti. Muhalif lider, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınarak, tıbbi olarak komada tutuluyordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Almanya ve Rusya arasında büyük gerilim yaratmıştı! Navalny komadan çıktı

Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Navalny'in komadan çıktığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu. Hastane, Rus muhalifin kendisine sorulan sorulara yanıt verdiğini ifade ederken, Navalny'in vücuduna bağlı olan cihazların kademeli şekilde söküleceğini açıkladı. Doktorlar, Rus muhalifin vücudundaki zehirli maddenin tamamen atılabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Navalny'nin yapılan testler sonucu sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.

Rusya Navalnıyın zehirlenmesiyle ilgili Almanyadan açıklama bekliyor RUSYA NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİYLE İLGİLİ ALMANYA'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

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