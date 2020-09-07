Almanya ve Rusya arasında büyük gerilim yaratmıştı! Navalny komadan çıktı

Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Navalny'in komadan çıktığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu. Hastane, Rus muhalifin kendisine sorulan sorulara yanıt verdiğini ifade ederken, Navalny'in vücuduna bağlı olan cihazların kademeli şekilde söküleceğini açıkladı. Doktorlar, Rus muhalifin vücudundaki zehirli maddenin tamamen atılabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Navalny'nin yapılan testler sonucu sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.