Türk onayı almadan ülkeye giremiyor! Azerbaycan'ın aldığı Kovid-19 aşıları Türkiye'de test ediliyor

Bayramlı, Azerbaycan'da aşılamaya sağlık çalışanlarından başladıklarını ve 2 hafta içerisinde sağlık çalışanlarının tamamen aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra 65 yaş üstü kişiler ile belirli risk gruplarına aşı yapılacağını söyleyen Bayramlı, "Hem Bakü'de hem de diğer illerimizdeki tüm hastaneler bu iş için hazır hale getirildi. Hastanelerde günlük 11 saatlik çalışma ile aşılama süreci uygulanacak ve aşı yaptıranların bilgileri dijital ortama aktarılacak. Sağlık çalışanlarının aşılanma süreci bittikten sonra diğer vatandaşlarımız randevu sistemi ile aşı yaptırabilecek." şeklinde konuştu.

Bayramlı, dünyada henüz çok az ülkenin aşılama sürecine başladığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Azerbaycan iki karde�� ülke olarak bu sürece başlayan ilk ülkelerden. Bu da devlet başkanlarımızın vatandaşların sağlık durumuna ve ülkelerimizin salgınla mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına ne kadar büyük önem verdiklerinin göstergesidir. Bugün şirketlerle anlaşıp aşı elde etmek o kadar kolay bir iş değil. Biz Sinovac şirketi ile anlaşarak ilk aşamada ülkemizin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak kadar aşı aldık, ilk süreci önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz."