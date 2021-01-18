İspanya’da son 24 saatte 33 bin 800 Covid-19 vakası
İspanya’da son 24 saatte 33 bin 800 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451’e ulaştı.
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İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 800 kişide daha virüs tespit edildiği, 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 800 kişide daha virüs tespit edildiği, 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e, toplam can kaybı ise 53 bin 769'a ulaştı.