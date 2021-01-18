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İspanya’da son 24 saatte 33 bin 800 Covid-19 vakası

’da son 24 saatte 33 bin 800 kişide daha () tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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İspanya’da son 24 saatte 33 bin 800 Covid-19 vakası

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 800 kişide daha virüs tespit edildiği, 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e, toplam can kaybı ise 53 bin 769'a ulaştı.

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