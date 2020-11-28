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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

Libya Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde kargo gemisini durdurup hukuk dışı arama yapmak isteyen Alman donanma askerleri, Ankara'nın anında devreye girmesiyle gemiyi terk etti. IRINI operasyonu, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, BM'nin Libya'ya silah kısıtlamasını denetlemek için başlatılmıştı. Ancak amacı kağıt üzerinde kaldı. Harekat merkezi Roma'da olan operasyonun komutanı İtalyan, yardımcısı ise Fransız. Denizdeki unsurlarının komutanı ise Yunan. O üç isim deşifre oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 17:01
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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

Avrupa Birliği (AB) tarafından Libya'ya giden gemileri kontrol etmek için kurulan tartışmalı Irini Operasyonu, bir kez daha Türkiye ile karşı karşıya geldi.

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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

IRINI operasyonu, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, BM'nin Libya'ya silah kısıtlamasını denetlemek için başlatıldı. Ancak amacı kağıt üzerinde kaldı. Amacından sapan IRINI operasyonunun asıl hedefi ne?

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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

31 Mart'ta başlayan Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki IRINI operasyonuna 10 milyon euro bütçe ayrıldı.

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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

Operasyonun harekat merkezi Roma'da. Komutanı İtalyan Fabio Agostini, yardımcısı ise Fransız Jean-Michel Martinet. Denizdeki unsurları Alman, Yunan ve İtalyan fırkateynleri, onların komutanı ise Yunan Theodoros Mikropoulos.

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Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

Operasyonun amacı Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah kısıtlamasını denetlemek. Ancak bu görev kağıt üzerinde kalıyor. IRINI, aksine Libya'yı bölmeye çalışan Hafter'in hedefleri doğrultusunda çalıştı.