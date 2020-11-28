Akdeniz'de büyük skandal! IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu

Libya Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde kargo gemisini durdurup hukuk dışı arama yapmak isteyen Alman donanma askerleri, Ankara'nın anında devreye girmesiyle gemiyi terk etti. IRINI operasyonu, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, BM'nin Libya'ya silah kısıtlamasını denetlemek için başlatılmıştı. Ancak amacı kağıt üzerinde kaldı. Harekat merkezi Roma'da olan operasyonun komutanı İtalyan, yardımcısı ise Fransız. Denizdeki unsurlarının komutanı ise Yunan. O üç isim deşifre oldu. İşte detaylar...