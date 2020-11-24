Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar: "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."
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Milli Savunma Bakanı Akar: "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."
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