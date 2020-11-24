24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Son dakika haberi... Akar: " başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Milli Savunma Bakanı Akar: "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."

Ayrıntılar geliyor...

Prof. Dr. Selami Kurandan Türk gemisine saldırı için flaş yorum! Zamanlamaya dikkat çekti! Almanya ve Yunanistan... PROF. DR. SELAMİ KURAN'DAN TÜRK GEMİSİNE SALDIRI İÇİN FLAŞ YORUM! ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ! "ALMANYA VE YUNANİSTAN..."
Almanya Savunma Bakanlığından Türk gemisi hakkında flaş açıklama ALMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TÜRK GEMİSİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA