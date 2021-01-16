16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı

ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı

, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda 'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü 'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın kentinde yaşayan isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI YPG'NİN, PKK'NIN KOLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Açıklamada, Baker'ın 2017'de 'de 'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA