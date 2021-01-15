Mutasyonlu virüs marta kadar ülkeyi etkisi altına alabilir! ABD'de tehlike çanları çalıyor

76 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "B.1.1.7" olarak adlandırılan yeni Kovid-19 türünün 12 eyaletteki 76 kişide tespit edildiği, ancak gerçek rakamın daha fazla olabileceği aktarılarak, bu durumun vaka ve ölü sayısının çok yüksek seyrettiği ülkede ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.