Mutasyonlu virüs marta kadar ülkeyi etkisi altına alabilir! ABD'de tehlike çanları çalıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği duyuruldu. ABD'de mutasyonlu virüs şu ana kadar 12 eyalette 76 kişide tespit edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.
DAHA BULAŞICI OLABİLİR
Yapılan açıklamada maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi Kovid-19 önlemlerinin artırılmaması durumunda virüsün daha bulaşıcı türünün ülkede hızla artabileceği belirtildi.
76 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, "B.1.1.7" olarak adlandırılan yeni Kovid-19 türünün 12 eyaletteki 76 kişide tespit edildiği, ancak gerçek rakamın daha fazla olabileceği aktarılarak, bu durumun vaka ve ölü sayısının çok yüksek seyrettiği ülkede ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.
DAHA BÜYÜK ARTIŞLAR OLABİLİR
Virüsün yeni türünün çok daha bulaşıcı olduğu hatırlatılan açılamada, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelecek haftalarda daha büyük artışlar için hazırlıklı olması tavsiyesinde bulunuldu.
EN BASKIN HALİ
CDC'nin ülkedeki mevcut salgın durumu üzerinden yaptığı modellemeye göre, yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu hesaba katıldığında yeni türün mart itibarıyla ABD'de görülecek enfeksiyonların en baskın kaynağı haline geleceği bildirildi.
ALARMA GEÇİRMEK İSTİYORUZ
CDC Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Yardımcısı Dr. Jay Butler, Kovid-19'un yeni türünden derin endişe duyduklarını belirterek, "İnsanları, salgının bitmediği ve mücadeleyi bırakmamaları konusunda uyarıp alarma geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kovid-19 verilerini derleyen "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 24 milyona, can kaybı da 400 bine yaklaştı.