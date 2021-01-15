Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması!
Son dakika haberi...Son günlerde Türkiye'de ve dünyada en çok tartışılan konu haline gelen Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 Şubat tarihinde hiç kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Ayrıca yapılacak değişiklikle ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmak için tarihin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...
HESAPLAR SİLİNMEYECEK
Whatsapp tarafından yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.
15 MAYIS'A ERTELENDİ
Whatsapp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin değişikliğini daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.
Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
Kullanıcı Şikayetleri
WhatsApp'taki İşletmeler
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
Üçüncü Taraf Hizmetleri
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
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