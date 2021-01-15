15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

Son dakika haberi...Son günlerde Türkiye'de ve dünyada en çok tartışılan konu haline gelen 'ın sözleşmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 Şubat tarihinde hiç kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Ayrıca yapılacak değişiklikle ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmak için tarihin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

tarafından kullanıcılara dikte edilerek kabul ettirilmeye çalışılan sözleşmesine ilişkin tepkiler sürerken firmadan yeni bir açıklama geldi. Tepkilerin ana hedefi olan Whatsapp'tan kopuşlar sürerken yerli uygulama BİP'e yönelik katılımlar sürüyor.

HESAPLAR SİLİNMEYECEK

Whatsapp tarafından yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

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15 MAYIS'A ERTELENDİ

Whatsapp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin değişikliğini daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.

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Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Hesap Bilgileri

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Bağlantılar

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Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

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WhatsApp sözleşmesi ile hangi bilgiler depolanacak? WhatsApp hangi verileri paylaşacak? WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İLE HANGİ BİLGİLER DEPOLANACAK? WHATSAPP HANGİ VERİLERİ PAYLAŞACAK?

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