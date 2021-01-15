Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

15 MAYIS'A ERTELENDİ

Whatsapp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin değişikliğini daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.