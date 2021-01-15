15 Ocak 2021, Cuma
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüs aşısı oldu

Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının ulaştığı 'de aşılama devletin zirvesinde başladı. KKTC Cumhurbaşkanı , koronavirüs aşısı yaptırdı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüs aşısı oldu

KKTC'de koronavirüs aşılamasının başlaması kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, protokole uygun olarak aşı oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Türkiye'den özel ambulans uçak ile getirilen korona virüs aşıları ilk olarak devletin zirvesine yapıldı. Türkiye'den gönderilen ilk aşılar öncelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başta olmak üzere üst protokole uygulanmaya başlandı.

Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle yarın da aşılamaya devam edilecek. Yarın devam edecek aşılamada aşılar halka vurulmaya başlanacak.

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