15 Ocak 2021, Cuma
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 'nın eyaletinin kentinde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde bugün 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, depremin can kayıplarına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile dost ve kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Endonezyada 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var | Son depremler ENDONEZYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ÖLÜ VE YARALILAR VAR | SON DEPREMLER

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