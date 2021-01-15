Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde bugün 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, depremin can kayıplarına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile dost ve kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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