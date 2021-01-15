Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti
Son dakika haberleri... Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerinin sayısının 67 milyonu geçtiği bildirildi. Kovid-19'a ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 67 milyon 948 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
DÜNYA AA
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İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 694 bin 51'e, Kolombiya'da 1 milyon 683 bin 835'e, Almanya'da 1 milyon 641 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 549 bin 490'a, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967'ye, Meksika'da 1 milyon 185 bin 621'e, Polonya'da 1 milyon 164 bin 650'ye ve İran'da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştı.
Dünya genelindeki vaka sayısı 93 milyon 802 bin 742'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 8 bin 51 kişi hayatını kaybetti.