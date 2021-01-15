Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 694 bin 51'e, Kolombiya'da 1 milyon 683 bin 835'e, Almanya'da 1 milyon 641 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 549 bin 490'a, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967'ye, Meksika'da 1 milyon 185 bin 621'e, Polonya'da 1 milyon 164 bin 650'ye ve İran'da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştı.