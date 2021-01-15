15 Ocak 2021, Cuma
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti

Son dakika haberleri... Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerinin sayısının 67 milyonu geçtiği bildirildi. Kovid-19'a ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 67 milyon 948 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü , , ve , aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti

'de 14 milyon 116 bin 779, 'da 10 milyon 173 bin 747, 'da 7 milyon 339 bin 703 ve 'da 2 milyon 909 bin 680 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 246 bin 47 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı 'da 1 milyon 694 bin 51'e, 'da 1 milyon 683 bin 835'e, 'da 1 milyon 641 bin 200'e, 'de 1 milyon 549 bin 490'a, 'de 1 milyon 406 bin 967'ye, 'da 1 milyon 185 bin 621'e, 'da 1 milyon 164 bin 650'ye ve 'da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 793 bin 743 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

'in kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 93 milyon 802 bin 742'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 8 bin 51 kişi hayatını kaybetti.

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