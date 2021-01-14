BUGÜN OYLARIN ÇALINDIĞINA DAİR SAĞLAM KANITLARIMIZ VAR

Başsavcı Paxton yaşanan olay sonrasında "Teksas halkını dolandırmaya, onları oylarından mahrum bırakmaya veya seçimlerin bütünlüğüne zarar vermeye teşebbüs eden herkesin adalete teslim edileceğine dair güçlü bir işaret" ifadelerini kullandı.

"Çoğu kişi seçimlerde oy çalınmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün bu konuda sağlam kanıtlarımız var. Oy verme sürecinin eyalet genelinde güvenli ve adil olmasını sağlamaya son derece kararlıyım"

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.