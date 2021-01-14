Son dakika: Joe Biden'ın ekibindeki Rachel Rodriguez seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle tutuklandı! Donald Trump "oylar çalındı" iddiasında haklı mıydı?
Son dakika haberi...ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinde görev alan Rachel Rodriguez seçimde sahtekarlık yapmak, yasa dışı oy kullanma, insanların postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasa dışı olarak resmi oy pusulası bulundurma suçlarından tutuklandı. Yapılan değerlendirme sonrasında Rodriguez suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.Teksas Başsavcısı Ken Paxton konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çoğu kişi seçimlerde oy çalınmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün bu konuda sağlam kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.
ABD'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında ülke genelinde karışıklıklar yaşanırken Donald Trump sürekli olarak "oyların çalındığını" iddia etmiş ve bu konuda sosyal medya şirketleri tarafından sansüre maruz kalmıştı. Ancak ABD medyasından yer alan bir haber Trump'ın iddiasında haklı olabileceğini ortaya çıkardı.
ÇOK SAYIDA YASA DIŞI SUÇ İŞLEDİ
Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Joe Biden'ın ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'in seçimde sahtekarlık yapma, yasa dışı oy kullanma, insanların postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasa dışı bir şekilde resmi oy pusulası bulundurma suçlarından tutuklandığını açıkladı.
SAATLERCE İZLENDİ
Rodriguez, ABD'de Project Veritas ismi verilen aşırı sağ aktivist grubunun videosunda ifşa edilmiş ve bu görüntüler Başsavcılık tarafından saatler boyunca izlenmişti.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELEBİLİR
Rodriguez yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu ve bunun için hapse girebileceğini kabul etti. Rodriguez suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
BUGÜN OYLARIN ÇALINDIĞINA DAİR SAĞLAM KANITLARIMIZ VAR
Başsavcı Paxton yaşanan olay sonrasında "Teksas halkını dolandırmaya, onları oylarından mahrum bırakmaya veya seçimlerin bütünlüğüne zarar vermeye teşebbüs eden herkesin adalete teslim edileceğine dair güçlü bir işaret" ifadelerini kullandı.
"Çoğu kişi seçimlerde oy çalınmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün bu konuda sağlam kanıtlarımız var. Oy verme sürecinin eyalet genelinde güvenli ve adil olmasını sağlamaya son derece kararlıyım"
TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.