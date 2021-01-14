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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Joe Biden'ın ekibindeki Rachel Rodriguez seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle tutuklandı! Donald Trump "oylar çalındı" iddiasında haklı mıydı?

Son dakika: Joe Biden'ın ekibindeki Rachel Rodriguez seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle tutuklandı! Donald Trump "oylar çalındı" iddiasında haklı mıydı?

Son dakika haberi...ABD Başkanı 'ın ekibinde görev alan Rachel Rodriguez seçimde sahtekarlık yapmak, yasa dışı oy kullanma, insanların postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasa dışı olarak resmi oy pusulası bulundurma suçlarından tutuklandı. Yapılan değerlendirme sonrasında Rodriguez suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.Teksas Başsavcısı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çoğu kişi seçimlerde oy çalınmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün bu konuda sağlam kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Joe Biden'ın ekibindeki Rachel Rodriguez seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle tutuklandı! Donald Trump oylar çalındı iddiasında haklı mıydı?

ABD'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında ülke genelinde karışıklıklar yaşanırken sürekli olarak "oyların çalındığını" iddia etmiş ve bu konuda sosyal medya şirketleri tarafından sansüre maruz kalmıştı. Ancak ABD medyasından yer alan bir haber Trump'ın iddiasında haklı olabileceğini ortaya çıkardı.

ÇOK SAYIDA YASA DIŞI SUÇ İŞLEDİ

Teksas Başsavcısı , 'ın ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'in seçimde sahtekarlık yapma, yasa dışı oy kullanma, insanların postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasa dışı bir şekilde resmi oy pusulası bulundurma suçlarından tutuklandığını açıkladı.

SAATLERCE İZLENDİ

Rodriguez, ABD'de Project Veritas ismi verilen aşırı sağ aktivist grubunun videosunda ifşa edilmiş ve bu görüntüler Başsavcılık tarafından saatler boyunca izlenmişti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Rodriguez yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu ve bunun için hapse girebileceğini kabul etti. Rodriguez suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

BUGÜN OYLARIN ÇALINDIĞINA DAİR SAĞLAM KANITLARIMIZ VAR

Başsavcı Paxton yaşanan olay sonrasında "Teksas halkını dolandırmaya, onları oylarından mahrum bırakmaya veya seçimlerin bütünlüğüne zarar vermeye teşebbüs eden herkesin adalete teslim edileceğine dair güçlü bir işaret" ifadelerini kullandı.

"Çoğu kişi seçimlerde oy çalınmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün bu konuda sağlam kanıtlarımız var. Oy verme sürecinin eyalet genelinde güvenli ve adil olmasını sağlamaya son derece kararlıyım"

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

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