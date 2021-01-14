14 Ocak 2021, Perşembe
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Siyahi genç İbrahima Barie karakolda öldü! Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü

'nın göbeği 'da sokaklar karıştı. ’de polis tarafından gözaltına alınan isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe de göstericilerin hedefi haline geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Siyahi genç İbrahima Barie karakolda öldü! Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü

'nın göbeği karıştı. 'de polis tarafından gözaltına alınan isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü.

Siyahi genç İbrahima Barie karakolda öldü! Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü SİYAHİ GENÇ İBRAHİMA BARİE KARAKOLDA ÖLDÜ! BELÇİKA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz cumartesi günü polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşında Afrika kökenli İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması üzerine şehir savaş alanına döndü.

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ
Polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polise havai fişekle saldıran göstericiler, polis merkezinin girişini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere dağılmaları için sert müdahale ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestolar ilerleyen saatlerde şehrin farklı bölgelerine yayıldı.



KRAL DA PROTESTOCULARIN HEDEFİ OLDU
Saat 17.45 sıralarında çalışma sarayından ikamet sarayına giden Belçika Kralı Philippe'in aracı da göstericilerin arasında kaldı. Bazı göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan araçta Philippe'in bulunduğu bildirildi.

Olaylar sonrasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Brüksel'de savcılık soruşturma başlattı.

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