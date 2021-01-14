14 Ocak 2021, Perşembe
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İngilizlerden Trump hakkında flaş iddia! O ülkeye kaçacak

İngiliz The Guardian gazetesi ABD Başkanı Donald , Joe Biden 20 Ocak'ta yemin etmesini beklemeden ülkeden kaçacağını iddia etti. İngiliz basınındaki haberde söz konusu ülkenin ise İskoçya olacağı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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İngilizlerden Trump hakkında flaş iddia! O ülkeye kaçacak

İskoçya yerel basını, Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.

Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor.

Haberde adı açıklanmayan bir kaynağın, "Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir" dediği aktarıldı.

Uzmanlar Boeing 757 tipi uçağın, Air Force One olarak adlandırılan ABD Başkanına tahsis edilmiş makam uçağından daha küçük olduğunu ve daha az dikkat çektiğini, uçağın Trump'ın eşi Melania Trump tarafından daha sık kullanıldığını belirtti.

Beyaz Saray veya İskoçya'daki Prestwick havaalanı medyada çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

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