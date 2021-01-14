14 Ocak 2021, Perşembe
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Trump'ın hesabını kapatan sosyal medya platformlarına Snapchat de eklendi

Son dakika haberi... 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor. Başkanı 'ın hesabını bir süreliğine askıya alan , hesabı kapatacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Trump'ın hesabını kapatan sosyal medya platformlarına Snapchat de eklendi

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya platformu , Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi.

Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın hesabının incelendiğine dikkati çekilerek, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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