Mutantlı virüs Danimarka'ya da sıçradı! Tedbirlerin süresi uzatıldı

Ülkede önlemler nedeniyle kapalı olan işyerleri için verilecek ekonomik desteklerin süresinin de 7 Şubat'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

KISITLAMALAR

Danimarka'da 16 Aralık'ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak 4 Ocak'a kadar kapatılmıştı. Alınan kararla birlikte, kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık'ta ise bu kararın 17 Ocak'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.