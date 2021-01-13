Miçotakis'ten şaşırtan 'Türkiye' çıkışı: 2021 yılı içinde ilişkiler daha iyi olacak

BAŞLAMASINI UMUYORDUK

BBC'de yer alan habere göre Türk-Yunan ilişkilerinin 2021 yılında 2020 yılına oranla daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını söyleyen Miçotakis, 2016 yılında kesilen ve 25 Ocak'ta tekrar başlayacak olan istikşafi görüşmelerin 61.turu için "Bu görüşmelerin başlatılmasını en başından beri arzu ediyorduk. Türkiye ile oturup konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir. Önemli olan bu görüşmelerin bir çerçevesi olmasıdır. Türkiye ile aramızdaki Ege ve şimdi de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.