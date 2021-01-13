Bilim insanları araştırıyor! Yeni kabus nipah virüsü mü?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, bilim insanları salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri inceliyor. Yeni salgın tehditlerinin her gün arttığını belirten uzmanlar, Güneydoğu Asya'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgın başlatma potansiyeli olduğunu düşünüyor.