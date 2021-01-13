13 Ocak 2021, Çarşamba
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Bilim insanları araştırıyor! Yeni kabus nipah virüsü mü?

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, bilim insanları salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri araştırıyor. Uzmanlara göre, meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu nipah virüsü, yüksek ölüm oranları nedeniyle salgın başlatma potansiyeli olan en tehlikeli virüs olarak öne çıkıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Bilim insanları araştırıyor! Yeni kabus nipah virüsü mü?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, bilim insanları salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri inceliyor. Yeni salgın tehditlerinin her gün arttığını belirten uzmanlar, 'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgın başlatma potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Nipah virüsüne yakalanan biri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk ve nöbetlere ve ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları yaşıyor.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

'ın başkenti 'ta Tayland Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık- Sağlık Bilimleri Merkezini yöneten uzman virolog Supaporn Wacharapluesadee, meyve yarasalarının nipah virüsünün doğal kaynağı olduğunu belirterek, "Bu virüsün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede çıktığına bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

UZUN KULUÇKA SÜRESİ

'nün halk sağlığı acil durumuna neden olabilecek hastalık mikropları listesinde de nipah virüsü ilk 10 arasında yer alıyor. Hastalığın kuluçka süresinin 45 günü bulması, virüsün endişe uyandırmasında başlıca sebep.

Bu süre, enfekte olan kişinin hasta olduğunu fark etmeden hastalığı yayması için uzun bir süre anlamına geliyor. Virüsün farklı türdeki hayvanları enfekte etmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor.

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