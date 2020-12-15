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AB hezimeti sonrası Yunanistan'da Miçotakis hedef tahtasında

Yunan Parlamentosu’nda 2021 yılı bütçesi görüşmelerine, 10-11 Aralık’taki zirvesi sonuçları damgasını vurdu. ’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) milletvekilleri hükümeti sert bir dille eleştirdi. Yunanistan Dışişleri eski bakanı Yorgo Katrungalos, “Miçotakis zirvede büyük bir başarısızlığa uğradı. Başarısızlığın adı soyadı ve yenilginin altındaki imza şudur: .” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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AB hezimeti sonrası Yunanistan'da Miçotakis hedef tahtasında

Parlamentoda söz alan bakanlar, 'in 'ye yaptırım uygulanmasının kararlaştırılması hedefiyle gittiği Zirvesi'nde umduğunu bulamamasının yarattığı düş kırıklığını dolaylı da olsa itiraf ederken, muhalefet milletvekilleri, hükümeti sert şekilde eleştirdiler.

Hürriyet'in haberine göre, Nikos Dendias konuşmasında, "AB, Türkiye konusunda daha kararlı olmalıydı. Avrupa bizi anlamaya başladı ama geç kalıyor. Bazen de geri adım atıyor. Her durumda çabalarımızı sürdüreceğiz. Haklı veya haksız düş kırıklıkları ve kırılganlıklardan öte, Avrupa hepimizin ortak evidir" dedi.

Dendias, ABD'nin AB'ye göre durumu daha iyi kavradığını söyleyerek, "Başkan seçilen Joe Biden'ın Yunanistan'ı ilgilendiren konularda bugüne kadarki söylemleri ve kurmaylarını seçerken tercihleri, Yunan-Amerikan ilişkileri için daha iyimser olmamızı sağlıyor" diye konuştu.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

'da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) milletvekilleri ise hükümeti şöyle eleştirdi:

Olimpia Teligioridu: "Başbakan Miçotakis, AB Zirvesi'ne Türkiye'ye yaptırımlar için gitti, Rusya'ya yaptırım kararları ile döndü. Herhalde ülkeleri karıştırdı."

Nasos Athnasiu: "Zirve'de Türkiye'ye mi yoksa Yunanistan'a mı yaptırım kararlaştırıldı? Anlamadım."

Yorgo Katrungalos (Eski Dışişleri Bakanı): "Miçotakis zirvede büyük bir başarısızlığa uğradı. Başarısızlığın adı soyadı ve yenilginin altındaki imza şudur: Kiriakos Miçotakis."

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