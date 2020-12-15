Hürriyet'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuşmasında, "AB, Türkiye konusunda daha kararlı olmalıydı. Avrupa bizi anlamaya başladı ama geç kalıyor. Bazen de geri adım atıyor. Her durumda çabalarımızı sürdüreceğiz. Haklı veya haksız düş kırıklıkları ve kırılganlıklardan öte, Avrupa hepimizin ortak evidir" dedi.