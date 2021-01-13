13 Ocak 2021, Çarşamba
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sözcüsü Rusya karşıtı gösterilerde görüntülendi

Karabağ görüşmesi için ’ya giden Başbakanı ’ın sözcüsü Mane Gevorgyan, ülkede düzenlenen Rusya karşıtı gösterilerde kameralara yansıdı. Ermeni sözcüye, Meclis Başkanı da eşlik etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sözcüsü Rusya karşıtı gösterilerde görüntülendi

Başbakanı , Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı , geçtiğimiz günlerde sonrası ilk kez bir araya gelmişti.

Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler esnasında Ermenistan sokaklarında Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.

Eylemlere Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevorgyan da katıldı. Gevorgyan eylemlere dair çekilen görüntülerde kalabalığın arasında görülüyor.

Gösterilere katılanlar arasında Meclis Başkanı ve eski Bakan Yardımcısı da bulunuyor.

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