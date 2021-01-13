Lisa Montgomery idam edildi! Hamile kadını infaz edip karnından bebeğini çalmıştı

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararı bozdu. Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, kararı "vahşi, yasa dışı ve gereksiz şekilde baskıcı güç kullanımı" diye niteledi. Avukatları, Montgomery'nin şiddet ve taciz dolu bir çocukluktan sonra bu suçu işlediğini öne sürerek idam cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini istemişti.