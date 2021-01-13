İngiltere'de yeni bir COVID-19 tedavisi uygulanmaya başladı! Ağır hasta sayıları...

"İYİLEŞME ORANI YÜZDE 80"

Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda, tedavinin bağışıklık tepkisini uyarırken, astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların tedaviyi rahatça tolere edebildiği belirtildi. Tedavinin COVID-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirme olasılığını yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.