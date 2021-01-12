Hangi korona aşısı daha iyi | Aşılarla ilgili dikkat çeken araştırma sonuçları! Herkes bunu merak ediyordu
Koronavirüs aşıları ve özellikleri | Kovid-19 pandemisini bitirmesi beklenen koronavirüs aşılarıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Şimdiye kadar 24 milyon kişi aşılandı. Aşı olacak kişiler, hangi aşının ne kadar koruduğunu merak ediyor. Yapılan son araştırma merakla beklenen bu soruya yanıt oldu. İşte Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Sputnik V aşılarının etki oranları...
Koronavirüs salgınında dünya genelinde şu ana kadar 24 milyona yakın kişi aşı oldu. İlaç firmaları sağlık otoritelerinden onay almak için yarışırken, ülkelerin hangi aşıyla anlaşma yaptığı, hangilerini tescillediği ve tercihlerinde neleri dikkate aldığı da tartışma konusu oldu.
Pfizer/BioNTech
Son araştırmalar, ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in geliştirdiği, halk arasında Pfizer olarak bilinse de adı Comirnaty ya da 'BNT162b2' olan koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğunu ortaya koydu.
Aşı 3 hafta arayla 2 doz halinde alınıyor. Bu aşının diğerlerine göre en büyük dezavantajı eksi 70 derece muhafaza edilme gerekliliği. Depolamada ve logistikte alt yapı yetersizliği, aşıların hızlı ve sorunsuz bir şekilde dağıtımında engel oluşturabiliyor.
Aşıya ilk onay veren İngiltere, daha fazla kişinin aşı olabilmesi için ilk ve ikinci doz aralığını 3 haftadan 4 ila 12 haftaya kadar uzatmayı planlıyor. İngiliz uzmanlar ilk dozun yeterince etkili olduğundan ikinci dozun daha geç yapılmasıyla çok daha uzun süre koruma sağlayacağını savunuyor.
İngiliz bilim dergisi The British Medical Journal'da yer alan bir makaleye göre, klinik deneylerde farklı doz aralıkları denenmediğinden, Pfizer, İngiliz otoriteleri teyit edecek veri sunamıyor.
New England Journal of Medicine adlı dergide yayınlanan bir raporda, Comirnaty'nin ilk dozda yüzde 52, ikinci doz sonrasında ise yüzde 95 oranında etkili olduğu yazıldı.
Moderna
Amerikalı firma Moderna'nın geliştirdiği mRNA 1273 aldı aşının etkinlik oranı yüzde 94,1 olarak açıklandı.
Kadın erkek fark etmeksizin, tüm ırk gruplarında da aynı etkinliği sağladığı belirtilen mRNA-1273'ün yaş gruplarındaki verileri ise değişkenlik gösteriyor. Euronews'in haberine göre; 18 Aralık'ta aşıya acil kullanım onayı veren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) göre 65 yaşının altındakiler için yüzde 94,1 etkili olan aşı, 65 yaş üstüler içinse yüzde 86,4 koruma sağlıyor.
AstraZeneca/Oxford
İlaç otoritelerinin tescillediği diğer bir aşı ise İngiliz-İsveçli fima AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği AZD1222 adlı aşı...
Dört hafta arayla 2 doz halinde alınan aşının etkinlik oranına ilişkin veriler net değil. Bilimsel veriler, aşının doz ayarında göre yüzde 62'den yüzde 90'a kadar etkili olduğunu gösteriyor. Aşının arkasındaki bilim insanları, ilk seferde yarım, ikincisinde tam doz alanlarda etkinlik oranının yüzde 90 olduğu, iki tam doz alanlarda ise bu rakamın 62'ye düştüğünü söylüyor.
Aşıya temkinli yaklaşan bazı uzmanlarsa, yarım ve tam dozluk deneylerle ilgili yeterli verinin bulunmadığı kanısında. Aşının etkinlik oranına ilişkin net bir bilgi bulunmamasına rağmen, İngiltere AstraZeneca'ya yeşil ışık yaktı. Firmanın ürettiği aşılar toplu aşılama kampanyalarında en çok kullanılan aşı oldu. AZD1222, Standart bir buzdolabında 6 ay saklanabiliyor.
SinoVac Biotech
Türkiye'nin tercih ettiği Çinli Sinovac Biontech'in CoronaVac aşısının etkinlik oranı ülkeden ülkeye değişiyor. Brezilya'da yapılan testler sonrası aşının etkinlik oranı yüzde 78 olarak açıklandı. Endonezya Gıda Güvenliği Ajansı kayıtlarına göre ise etkinlik oranı yüzde 65. Türkiye'deki Faz-3 ön değerlendirme raporuna göre ise aşının yüzde 91.25 oranında etkinliği var.
İlk etapta 3 milyon doz Sinovac aşısından alan Endonezya partiler halinde 122,5 milyon doz daha alacak.
Çinli firma, iki hafta arayla 2 doz halinde alınan aşıdan yıllık 600 milyon doz üretmeyi hedefliyor.