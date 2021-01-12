Koronavirüs salgınında dünya genelinde şu ana kadar 24 milyona yakın kişi aşı oldu. İlaç firmaları sağlık otoritelerinden onay almak için yarışırken, ülkelerin hangi aşıyla anlaşma yaptığı, hangilerini tescillediği ve tercihlerinde neleri dikkate aldığı da tartışma konusu oldu.

Pfizer/BioNTech Son araştırmalar, ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in geliştirdiği, halk arasında Pfizer olarak bilinse de adı Comirnaty ya da 'BNT162b2' olan koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğunu ortaya koydu.

Aşı 3 hafta arayla 2 doz halinde alınıyor. Bu aşının diğerlerine göre en büyük dezavantajı eksi 70 derece muhafaza edilme gerekliliği. Depolamada ve logistikte alt yapı yetersizliği, aşıların hızlı ve sorunsuz bir şekilde dağıtımında engel oluşturabiliyor.

Aşıya ilk onay veren İngiltere, daha fazla kişinin aşı olabilmesi için ilk ve ikinci doz aralığını 3 haftadan 4 ila 12 haftaya kadar uzatmayı planlıyor. İngiliz uzmanlar ilk dozun yeterince etkili olduğundan ikinci dozun daha geç yapılmasıyla çok daha uzun süre koruma sağlayacağını savunuyor.

Dört hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının raf ömrü, eksi 20 derecelik bir buzlukta 6 ay, normal aşı buzdolabında ise 30 gün, oda sıcaklığında ise 12 saat.

Kadın erkek fark etmeksizin, tüm ırk gruplarında da aynı etkinliği sağladığı belirtilen mRNA-1273'ün yaş gruplarındaki verileri ise değişkenlik gösteriyor. Euronews'in haberine göre; 18 Aralık'ta aşıya acil kullanım onayı veren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) göre 65 yaşının altındakiler için yüzde 94,1 etkili olan aşı, 65 yaş üstüler içinse yüzde 86,4 koruma sağlıyor.

New York Times'ın haberine göre 4 Ocak'a kadar ABD'ye 200 milyon dozluk siparişin 18 milyonunu tedarik eden Moderna'nın, AB ile 160 milyon dozluk anlaşması bulunuyor. Kanada, Japonya, Katar ve Güney Kore'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Moderna'ya aşı sipariş etmiş durumda.