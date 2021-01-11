MART 2022'YE KADAR 181 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin etmeyi bekliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu ay itibariyle 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.