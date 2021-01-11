11 Ocak 2021, Pazartesi
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Çin aşısı olan 10 bin kişinin sonuçları açıklandı! Kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kritik haftaya girildi...

, koronavirüs mücadele kritik bir haftaya giriyor. Çin'den gelen 3 milyon dozluk aşının inceleme süreci yeni haftada tamamlanacak. Eğer aşı güvenilirlik testlerini geçerse, yeni haftada aşılama başlayacak.İşte gelen ilk raporlar...

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Çin aşısı olan 10 bin kişinin sonuçları açıklandı! Kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kritik haftaya girildi...

'de sağlık çalışanlarıyla başlayacak aşı uygulaması için son hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan da aşının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında sona gelindi. Gönüllüler antikor testine çağrılmaya başlandı.

ÇOK AZ KALDI

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, sona gelinen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akhan, aşılamanın bir an önce başlayıp yapılmasının önemini vurgulayarak, "Çok az kaldı. 10 bini geçtik zaten 13 bine ulaşmamamız bekleniyordu. 40'ı bulursak bitmiş olarak. Veriler sonuçta iyi toplandı" dedi.

10 BİN KİŞİDE 34 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Türkiye'de faz 3 kapsamında aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında ise etkinlik yüzde 78 olarak açıklandı. En önemli veri ise aşılanan kişilerin virüse yakalansalar bile hastalığı hafif geçirmeleri.

YAKALANSA BİLE HAFİF GEÇİRİYOR

Akhan, Brezilya'daki, Çin'den giden aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı:

"12 bin 400 kişiyi tamamlamışlar ve onlarda 170 kişide koronavirüs enfeksiyonu gelişmiş. Bu oran bize yüzde 78 olarak yansıdı. Virüse yakalananların hiçbiri ağır ya da orta ağır dediğimiz şekilde geçirmemiş. Aşıdan yarar görmüşler"

"60 YAŞ ÜSTÜNDE..."

Aşının 60 yaş üzerindekilere de güvenle uygulanabileceği ifade ediliyor. Çin'in Sinovak aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarıyla, Şili, Tayvan ve Singapur sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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