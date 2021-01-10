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Donald Trump azledilecek mi? Demokratlar resmi suçlama için adım atıyor

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey “Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca 'ndeki demokratlar yarın Trump’ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Donald Trump azledilecek mi? Demokratlar resmi suçlama için adım atıyor

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, kendisi de Cumhuriyetçi olan ABD Başkanı için, "Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİ

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'taki baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kendisi de Cumhuriyetçi olan Başkan Trump için, "Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

10 GÜN KALDI

Yakın zamana kadar Trump'ın destekçisi olan Toomey, Trump'a istifa çağrısından bulunan ikinci Cumhuriyetçi senatör oldu. Senatör Toomey, ABD'nin seçilmiş Başkanı 'ın Trump'tan Başkanlık görevini devralmasına sadece 10 gün kaldığını dikkat çekerek, suçlamalar için gerekli zamanın olmadığını ifade etti.

ÇILGINLIK SEVİYESİNE GELDİ

Toomey, "Seçimden sonra Başkanın davranışının öncekinden farklı olduğuna dair hiçbir şüphe olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, Trump'ın çılgınlık seviyesine geldiğini, kesinlikle düşünülemez ve affedilemez bir faaliyette bulunduğunu açıkladı.

YARIN KRİTİK GÜN

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmiş, Cumhuriyetçilerin Trump'tan ayrılmaması durumunda kendisinin partiden ayrılmayı düşüneceğini açıklamıştı. Öte yandan 'ndeki demokratlar, yarın Trump'ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıklamıştı.

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