Donald Trump azledilecek mi? Demokratlar resmi suçlama için adım atıyor

BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİ



ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'taki Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kendisi de Cumhuriyetçi olan Başkan Trump için, "Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.