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5,1 büyüklüğündeki depremle sallandılar! Dünya genelinde son depremler

Son dakika haberi... ve arasındaki tartışmalı bölge 'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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5,1 büyüklüğündeki depremle sallandılar! Dünya genelinde son depremler

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'in Kishwar semtinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Rawalpindi, Mansehra kentlerinde hissedildi. Depremde yaşanan can ve mal kaybına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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