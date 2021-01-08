Kenya gazetesi ABD'yi fena ti'ye aldı: Muz Cumhuriyeti kim şimdi? Pompeo'dan cevap geldi

POMPEO CEVAP VERDİ

Trump destekçilerinin Kongre baskını tüm dünyada alay konusu oldu. Olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybedip 20 Ocak'ta koltuğu devretmesi gereken Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta düzenlediği mitingde seçim hilesi iddiasında ve yenilgiyi kabul etmemekte ısrarının ardından Kongre'nin Trump destekçilerinin saldırısına uğraması, Cumhuriyetçi Parti'yi de karıştırdı.

Twitter'da paylaşım yapan Pompeo, sözkonusu iftiranın 'muz cumhuriyetleri ile Amerika'daki demokrasinin yanlış anlaşıldığını ortaya koyduğunu' söyleyerek şöyle devam etti:

"Muz cumhuriyetinde gücün icra edilmesini çete şiddeti belirler. ABD'de ise kolluk kuvvetleri, halkın temsilcilerinin hukukun üstünlüğü ile anayasal hükümete uygun olarak gücü kullanabilmesi için çete şiddetini ezer."