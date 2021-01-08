Kenya gazetesi ABD'yi fena ti'ye aldı: Muz Cumhuriyeti kim şimdi? Pompeo'dan cevap geldi
ABD'de yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Kenya Daily Nation gazetesi ABD'de yaşanan tarihi olayları “Muz cumhuriyeti kim şimdi?” başlıklı bir haberle verdi. Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'in fotoğrafına yer verildi. Çıkan olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
Trump destekçilerinin Kongre baskını tüm dünyada alay konusu oldu. Olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
MANŞETTEN DUYURDULAR
ABD'deki Kongre baskınının etkileri devam ediyor.Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı. Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu.
MUZ CUMHURİYETİ KİM?
Kenya Daily Nation gazetesi ise "Muz Cumhuriyeti kim şimdi?" başlıklı bir habere yer verdi.
Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.
BASKIN FOTOĞRAFIYLA VERDİLER
Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.
ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı.
POMPEO CEVAP VERDİ
Trump destekçilerinin Kongre baskını tüm dünyada alay konusu oldu. Olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybedip 20 Ocak'ta koltuğu devretmesi gereken Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta düzenlediği mitingde seçim hilesi iddiasında ve yenilgiyi kabul etmemekte ısrarının ardından Kongre'nin Trump destekçilerinin saldırısına uğraması, Cumhuriyetçi Parti'yi de karıştırdı.
Twitter'da paylaşım yapan Pompeo, sözkonusu iftiranın 'muz cumhuriyetleri ile Amerika'daki demokrasinin yanlış anlaşıldığını ortaya koyduğunu' söyleyerek şöyle devam etti:
"Muz cumhuriyetinde gücün icra edilmesini çete şiddeti belirler. ABD'de ise kolluk kuvvetleri, halkın temsilcilerinin hukukun üstünlüğü ile anayasal hükümete uygun olarak gücü kullanabilmesi için çete şiddetini ezer."
BUSH "BU OLAYLAR MUZ CUMHURİYETİNDE OLUR" DEMİŞTİ
Trump'tan önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan George W. Bush'un 'bu tür olayların ancak bir muz cumhuriyetinde yaşanabileceği' eleştirisine, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yanıt verdi.