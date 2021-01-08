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SON DAKİKA HABERİ | ABD için korkunç tahmin! Koronavirüsten ölenlerin sayısı ocak sonuna kadar...

haberi... kısıtlamasına gitmeyen 'den tüyler ürperten bir tahmin geldi. (CDC) 2021 Ocak sonuna kadar ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm rakamı öngörüsünü duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ | ABD için korkunç tahmin! Koronavirüsten ölenlerin sayısı ocak sonuna kadar...

CDC'nin resmi internet sayfasında, 36 farklı modelleme çalışması baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, gelecek 4 haftada 12 bin 900 ila 24 bin 900 yeni Kovid-19 ölümü kaydedilebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, "30 Ocak'a kadar, Kovid-19 ölümlerinin 405 bin ile 438 bin arasında bir rakama ulaşabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD'DEKİ GÜNLÜK VAKALAR CDC RAPORU İLE UYUMLU

Bu arada, 'deki günlük Kovid-19 ölüm vakaları, CDC'nin raporunun işaret ettiği şekilde artış gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, ülkede dün 3 bin 865 kişi nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 361 bin123'e ulaştı, virüs bulaşanların sayısı 21 milyonu aştı.

isimli kuruluşun verilerine göre de dün itibarıyla ABD hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören hasta sayısı 132 bin 476'ya yükseldi.

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