Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

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"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi.