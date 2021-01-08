08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan 'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girmişti. 5 kişinin öldüğü olaylarda, binanın güvenliği saatler sonra sağlanmıştı.



Dünya çapında büyük yankı uyandıran kongre işgali sonrası, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, "Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi.

ABD'nin dünya genelinde demokrasiye önayak olamamaktan veya Çin ile küresel rekabetten endişe etmekten daha büyük sorunları var. ABD iç siyaseti, onlarca yıllık partizan istismarının ağırlığı altında sendeliyor."

Yazıda ayrıca, kanlı iktidar değişimine ilişkin "Dış politika elitlerinin küresel hırslarının gerçeklerden nasıl ayrıldığını ve ABD'deki fonksiyon bozukluğunun nasıl baltalandığını gösterdiği" görüşü paylaşıldı.



ü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLADI: YENİ YÖNETİM 20 OCAK'TA GÖREVİNE BAŞLAYACAKTIR
SON DAKİKA HABERİ | ABD için korkunç tahmin! Koronavirüsten ölenlerin sayısı ocak sonuna kadar... SON DAKİKA HABERİ | ABD İÇİN KORKUNÇ TAHMİN! KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI OCAK SONUNA KADAR...
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump çağrısı: Acilen görevden alınsın ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI PELOSİ'DEN TRUMP ÇAĞRISI: ACİLEN GÖREVDEN ALINSIN
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu: Kongreye girenler teröristtir SON DAKİKA: ABD BAŞKANI JOE BİDEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU: KONGREYE GİRENLER TERÖRİSTTİR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA