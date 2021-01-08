Son dakika: Fransa koronavirüs aşısı Moderna'ya onay verdi

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Kovid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.

ÖNCE İNGİLTERE ŞİMDİ DE FRANSA

İngiltere, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin ardından Fransa da koronavirüs aşısı kararını açıkladı.

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.