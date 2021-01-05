Koronavirüs tedavisi görenlere flaş uyarı! Telefonla daha az konuşanlar...

TELEFONLA DAHA AZ KONUŞANLAR...

Hastanın her telefon konuşmasının hem öksürüğü tetiklediğini hem de efor kapasitesini zorladığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bu şekilde hasta kısır döngüye giriyor. Hasta iyileşemiyor, oksijen oranı düşüyor, iyiye gidebilecekken öksürük krizine giren hastalarımız oluyor. 60 yaşlarında bir teyzemizin uzun süre öksürük krizleriyle mücadele ettik. Artık tedavide yeşil reçeteyle alınan ilaç kullanımı aşamasına geldik, yine de öksürüğü kesilmiyor. Sonradan anladık ki eşi her gün 4-5 kez cep telefonuyla arayıp teyzemizden sağlık durumunu soruyormuş. Hem telefonda ağlıyorlar, üzülüyorlar, hem de konuştukça öksürüğü tetikleniyor. Oksijenden ayırmakta çok zorlandığımız hastayı detaylı sorguladıktan sonra konuşma süresinin uzun olduğunu fark ettik ve bunu kestik. 2-3 gün içinde hastamız rahatladı."