Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre kanseri tedavi etmek için on yıldan uzun süredir kullanılan bir ilaç Covid-19 hastalarını iyileştirebilir.

Pralatreksat adı verilen ilaç, lenf bezlerinden kaynaklanan tümörleri (lenfoma) tedavi etmek için kemoterapide kullanılmak için geliştirdi. Ancak, Çinli bilim insanları, pralatreksatın, şu anda Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılan remdesivirden daha iyi performans gösterdiğini keşfetti.

Bununla birlikte, söz konusu ilaç toksisitesine rağmen ölümcül kanseri olan hastalar için 2009 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı. Pralatreksatın yan etkileri arasında ise yorgunluk, mide bulantısı ve mukozit bulunuyor. Araştırmacılara göre, pralatreksatın yan etkilerini ortadan kaldıracak şekilde yeniden kullanılması büyük potansiyel gösteriyor.

REMDESİVİRDEN DAHA FAZLA ETKİ GÖSTERDİ

NTV'nin haberine göre, Çin'in Shenzhen Enstitüleri'nden Doktor Haiping Zhang liderliğindeki çalışma yazarları, "Covid-19'u tedavi edebilecek etkili ilaçların belirlenmesi, özellikle de klinik deneylerde hemen test edilebilen onaylanmış ilaçların tespit edilmesi önemli ve acildir. Çalışmamız, pralatreksatın aynı deneysel koşullar içinde remdesivirden daha güçlü bir şekilde, yeni tip corona virüsün replikasyonunu güçlü bir şekilde inhibe edebildiğini keşfetti" ifadelerini kullandı.