ABD'de kritik seçim: Dünya Georgia eyaletine kilitlendi! Trump: Canım pahasına savaşacağım





GÖZLER GEORGIA EYALETİNDE

ABD başkanlık seçimini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından gözler bugün Georgia'da yapılacak olan senatörlük seçimlerine çevrildi.

Eyaletin Senato'daki her iki sandalyesi için yapılan seçimlerde mektupla ya da şahsen erken oy kullanma işlemi haftalar öncesinde başladı.

Bu seçimler, hem Senato'da çoğunluğu elinde tutacak olan partinin belirlenmesi hem de Biden'ın hayata geçirmek istediği yasal düzenlemelerin akıbeti açısından kritik önem taşıyor.

Her eyaletin ikişer temsilcisinin bulunduğu 100 üyeli Senato'da şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin 50 sandalyesi bulunuyor. Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 46 ancak yasama süreçlerinde bu partiyle birlikte hareket eden iki bağımsız Senatör de eklendiğinde bu sayı 48'e yükseliyor.



Cumhuriyetçi Parti, Georgia'daki sandalyelerden en az birini kazanması halinde Senato'da çoğunluğu elinde tutmayı sürdürecek.

Georgia'daki iki sandalyeyi de Demokratların kazanması halinde ise her iki parti de 50 ile eşit üyeye sahip olmuş olacak. Bu durumda, anayasaya göre aynı zamanda Senato'nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanacak.