05 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: İngiltere’de koronavirüs alarmı: Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

’de mutasyonlu korona virüs (Covid-19) nedeniyle hükümet tarafından planlanan aşamalı kısıtlamalar, son seviyeye olan 5'e yükseldi. Bu akşam İngiltere Başbakanı Johnson’ın kısıtlama seviyesinin 5’e yükseltilmesiyle ilgili yeni getirilen kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını açıklaması bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: İngiltere’de koronavirüs alarmı: Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

'de koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine vaka sayılarında ve can kayıplarındaki artış sonucunda kısıtlama seviyesi 5'e yükseldi.

Daha önce 4'üncü seviyeye çıkarılan kısıtlamalarda sosyal mesafe ve çeşitli kısıtlamalar yer alırken; 5'inci seviyede sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, 5'inci seviyede 'nin (NHS) sağlık hizmetlerini karşılayamayacak kadar yük altına girdiği ve sistemin çökme aşamasında olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN JOHNSON ULUSA SESLENECEK

İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı 'ın bu akşam yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) ulusa sesleneceğini duyurdu.

Başbakan Johnson'ın kısıtlama seviyesinin 5'e yükseltilmesiyle ilgili yeni getirilen kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını açıklaması bekleniyor.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 58 BİN 784 VAKA

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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