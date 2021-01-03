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Son dakika: Koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesini yasakladılar! Dünyanın en büyük aşı üreticisi firmaya şok

Son dakika haberi... daha önce kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın aşısının üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı. Dünyanın en büyük aşı firmalarından birine gelen bu kısıtlama gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebilir.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesini yasakladılar! Dünyanın en büyük aşı üreticisi firmaya şok

, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın yeni tip (Kovid-19) aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı.

ONAY VERİLDİ

Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, "Hindistan'daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla" onay verdiğini belirtti.

YALNIZCA HİNDİSTAN'A

Diğer yandan aşının piyasaya sürülmesinin de yasaklandığına dikkati çeken Poonawalla, "Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz." ifadesini kullandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GECİKEBİLİR

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan şirkete getirilen kısıtlama, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebilir.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyordu.

PLAN HAZIRLANMIŞTI

Şirketin COVAX'a teslim edilmek üzere Oxford/AstraZeneca aşısı ve henüz onaylanmayan 'li şirketinin geliştirdiği aşıdan 100'er milyon doz üretmek üzere sözleşme imzaladığına dikkati çeken Poonawalla, söz konusu sözleşmeye ek olarak 300 ila 400 milyon doz üretilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü, ayrıca yıl sonuna kadar COVAX'a 200 ila 300 milyon doz daha aşı sağlamasının planlandığını aktardı.

İhracat yasağı nedeniyle, söz konusu ülkelere ilk aşıların ulaşmasının baharı bulabileceği öngörülüyor.

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