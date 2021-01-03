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SON DAKİKA HABERİ | İsrail İran ve ABD’yi savaşa mı sokmak istiyor? İsrail'den açıklama geldi...

SON DAKİKA HABERİ... Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı 'ı "savaş" konusunda uyarmıştı. Enerji Bakanı bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı ’in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki ifadelere yanıt verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ | İsrail İran ve ABD’yi savaşa mı sokmak istiyor? İsrail'den açıklama geldi...

Dışişleri Bakanı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı 'ı uyararak, "Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor. Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" ifadelerini kullanmıştı. Zarif'in paylaşımının ardından 'den cevap gecikmedi.

İsrail Enerji Bakanı bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

Steinitz, "Zarif'in İsrail'in ABD'ye karşı terörist saldırıları başlatacağına dair bu saçmalığını duyuyoruz. Bu gerçekten tamamen saçmalık" dedi.
Bakan Steinitz, Tahran'ın üst düzey generali 'nin 'ta bir saldırısıyla öldürülmesinin birinci yıl dönümünde olası İran saldırılarına karşı tetikte olması gerekenin İsrail olduğunu belirtti.

Steinizt, "Ama öte yandan bu İran'ın İsrail'i hedef aldığına dair bir uyarı. İsrail'e saldırmak için bahaneler aradığına dair bir işaret. Bu yüzden ellerimiz tetikte olmalı ve alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor" dedi.

ABD, geçtiğimiz çarşamba günü İran'a caydırıcı bir mesaj olması için 'da iki nükleer kapasiteli B-52 tipi bombardıman uçağını havalandırdı.

Uçaklardan uçuşun ardından bölgeyi terk etti.

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