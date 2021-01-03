İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, "Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor. Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" ifadelerini kullanmıştı. Zarif'in paylaşımının ardından İsrail'den cevap gecikmedi.