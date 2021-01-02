Son dakika: İran'dan Trump'a "saldırı planlıyorlar" uyarısı
Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.
Zarif, "Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşımına Trump'ı da etiketleyen Zarif, "Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" diyerek Trump'ı uyardı.