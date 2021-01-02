04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan Trump'a "saldırı planlıyorlar" uyarısı

Son dakika: İran'dan Trump'a "saldırı planlıyorlar" uyarısı

haberi... Dışişleri Bakanı Muhammed , “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek Başkanı 'ı uyardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İran'dan Trump'a saldırı planlıyorlar uyarısı

Dışişleri Bakanı Muhammed , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başkanı 'ı uyardı.

Zarif, "Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Trump'ı da etiketleyen Zarif, "Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" diyerek Trump'ı uyardı.

ABD'den flaş F-35 kararı | F35 özellikleri hızı fiyatı nedir? ABD'DEN FLAŞ F-35 KARARI | F35 ÖZELLİKLERİ HIZI FİYATI NEDİR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA