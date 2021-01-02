Son dakika: İran'dan Trump'a "saldırı planlıyorlar" uyarısı

Paylaşımına Trump'ı da etiketleyen Zarif, "Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" diyerek Trump'ı uyardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN