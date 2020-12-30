Biden'dan Trump ve yönetimine "Kovid-19" suçlaması | Trump'a önemli tavsiye...

''Trump yönetiminin aşı dağıtma planı yetersiz kaldı, çok gecikti... Uzun zamandır korktuğum ve uyardığım gibi aşı dağıtımı ve yapımı olması gerektiği gibi gitmiyor. Birkaç hafta önce Trump yönetimi aralık sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını söylemişti. Aralıkın bitmesine bir kaç gün kala sadece birkaç milyon kişi aşı oldu. Aşılama programı şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer.''



