ABD'de vakalar durmuyor! Dünya genelinde en çok koronavirüs vakası görülen ilk 5 ülke
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları giderek artarken ülkeler bazında vaka ve ölüm sayılarında zirvede olan ABD'de vaka sayısı 358 bin 704'e yükseldi. Ülke genelinde en çok vaka California eyaletinde görülürken en yüksek ölüm oranı ise New York'ta görüldü. Peki dünya genelinde koronavirüste son durum ne?
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 254 artarak 358 bin 704'e yükseldi.
VAKALAR YÜKSELİYOR
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 287 bin 62 artışla 20 milyon 906 bin 94'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 254 artarak 358 bin 704 oldu.
TEST SAYISI DA ARTIŞTA
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 362 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 256 milyon 750 bini geçti.
EYALET BAZINDA İKİ BÖLGE ÖN PLANDA
Ülkede California eyaleti 2 milyon 393 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 801 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 244 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
20 MİLYON 915 ABD
10 MİLYON 328 BİN HİNDİSTAN
7 MİLYON 716 BİN BREZİLYA
3 MİLYON 236 BİN RUSYA
2 MİLYON 643 BİN FRANSA