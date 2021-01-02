04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! Bakan Koca acı haberi verdi: Can kaybı ikiye yükseldi

Son dakika haberine göre 'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti, dört vatandaşımız da yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sebebiyle 2 Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 4 vatandaşımız da yaralandı.

Saldırı sonrası Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamaa, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 2 vatandaşımızın da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

Somalide Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! SOMALİ'DE TÜRK FİRMASININ ŞANTİYESİNE İNTİHAR SALDIRISI!

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: Başkan Erdoğana ve Türkiye devletine teşekkür ederim SOMALİ ADALET BAKANI ABDULKADİR MUHAMMED NUR: BAŞKAN ERDOĞAN'A VE TÜRKİYE DEVLETİNE TEŞEKKÜR EDERİM

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