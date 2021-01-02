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Mucize kurtuluş kamerada! Trenin altında kalmaktan polis kurtardı

’da polis, bir kişiyi trenin altında kalmaktan son anda kurtardı. kentinde bir polis memuru, tren raylarına takılan bir vatandaşı trenin altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Mumbai kentindeki Dahisar tren istasyonunda yaya kaldırımından raylara inen 60 yaşında bir kişi trenin altından kalmaktan son anda kurtuldu.

Raylarda olduğu sırada trenin geldiğini fark eden adam, yaya kaldırımına yöneldiği sırada ayağı raylara takıldı. O anlarda bir polis memuru, raylara takılan yaşlı adamı fark ederek yardımına koştu. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtaran polis, olayın ardından kurtardığı adama tokat atarak tepki gösterdi.

Polis memurunun adamı kurtardığı anlar ise tren istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Mucize kurtuluş kamerada! Trenin altında kalmaktan polis kurtardı MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA! TRENİN ALTINDA KALMAKTAN POLİS KURTARDI

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