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Joe Biden: Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

başkanlığına seçilen , () lideri ve Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Joe Biden: Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Rum basınında yer alana habere göre, Hükümet Sözcüsü 'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden, seçim zaferinin ardından kendisini kutlayan Anastasiadis'e teşekkür mektubu yolladı.

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.

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