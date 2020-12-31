Joe Biden: Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.