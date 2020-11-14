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Son dakika: Paşinyan'a suikast girişimi!

Son dakika haberi...Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi 'a girişiminin engellediğini bildirdi. Paşinyan'ın Azerbaycan ile imzaladığı anlaşma sonrasında 'da tepkiler yükselmiş ve Ermeniler meclisi basarak Meclis Başkanı Mirzoyan'ı linç etmişti.

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Son dakika: Paşinyan'a suikast girişimi!

Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast girişiminin engellediğini bildirdi.

TEPKİLER ARTMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri güçlerinin kalmadığını belirterek Dağlık Karabağ savaşından çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan'ın büyük kazanım elde etmesi Ermenistan'da büyük olayların çıkmasına sebep olmuştu. Paşinyan'ın açıklamasının ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etmişti.

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