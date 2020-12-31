Mescid-i Aksa'ya defalarca baskın yaptılar! İsrail polisi koruma altına aldı

KUTSALLARI HEDEF ALDILAR



Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm göstergeler ve veriler, yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) salgınına rağmen, bu yıl içinde Mübarek Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik ihlallerin sıklığında, benzeri görülmemiş suiistimaller dizisinin artışını ortaya koyuyor." dedi.

Şeyh Hatib, "2020 yılı içinde İsrail makamlarının izni dahilinde ve polisinin korumasında 18 bin 526 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.