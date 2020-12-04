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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabul etti: Polis şiddet uyguluyor! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabul etti: Polis şiddet uyguluyor!
SON DAKİKA HABERİ | Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde çalkantılı bir süreçten geçiyor. 'Sarı Yeleklileri'n isyanı ile günümüze kadar gelen yönetim anlayışı ile Macron adeta baltayı taşa vurdu. Son olarak ülkedeki polis şiddetini kabul ederek, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor." dedi.Macron, Brut internet sitesine polis şiddetine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:09
Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda 23 Kasım'da barınmaya çalışan sığınmacıların polis tarafından tahliyesi edilmesinin doğru olduğunu savunan Macron, sığınmacıların tahliye edildikten sonra barınacağı yerlere yerleştirildiğini söyledi.
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Macron, tahliye sırasında polislerin "hatalı" davranışlarda bulunduğunu, bunun haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.
Polisin topluma örnek olması gerektiğini ifade eden Macron, Paris'te geçen hafta tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan protesto eyleminde polise yönelik şiddetin de kabul edilemez olduğunu aktardı.
Macron, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.
Hazirandan itibaren görev sırasında polisin üzerlerinde kamera bulunduracağını vurgulayan Macron, ayrımcılıkla mücadele için gelecek aydan itibaren bir platformun oluşturulacağını, böylece ayrımcılığa uğrayan kişilerin şikayette bulunabileceğini kaydetti.