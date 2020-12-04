Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabul etti: Polis şiddet uyguluyor!

SON DAKİKA HABERİ | Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde çalkantılı bir süreçten geçiyor. 'Sarı Yeleklileri'n isyanı ile günümüze kadar gelen yönetim anlayışı ile Macron adeta baltayı taşa vurdu. Son olarak ülkedeki polis şiddetini kabul ederek, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor." dedi.Macron, Brut internet sitesine polis şiddetine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.