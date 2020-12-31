31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yeni Zelanda'da 2021'ye 'merhaba' dediler! İşte ilk görüntüler

Yeni Zelanda'da 2021'ye 'merhaba' dediler! İşte ilk görüntüler

Yeni yıla ilk giren ülke 'da havaifişekli kutlamalar yapılıyor. Yeni Zelanda, yeryüzünü alt üst eden koronavirüs salgınından en az etkilenen ülkeler arasında ve yeni yıl kutlamalarına yasak getirilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
Yeni Zelanda'da 2021'ye 'merhaba' dediler! İşte ilk görüntüler

Dünya kabus gibi geçen 'yi uğurlamaya başladı, büyük umutlarla karşılanan 2021'e ilk giren ülke oldu.

Uluslararası ajanslar ve haber televizyonları, Yeni Zelanda'daki kutlamalardan ilk görüntüleri başkent 'dan servis etti.

Yeni Zelanda, yeryüzünü alt üst eden koronavirüs salgınından hem vaka hem de can kaybı olarak en az etkilenen ülkeler arasında.

Salgına karşı başarılı olan ülkede yeni yıl kutlamalarına yasak getirilmedi, birçok insan sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaştı.

Yeni Zelanda'nın hemen ardından 2021'yi karşılayacak ülkeler arasında batı komşusu var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA