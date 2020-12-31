Japonya’da şiddetli kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi, tren seferleri askıya alındı

Japonya'da yeni yıl tatili süresince ülkenin bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası, yetkilileri harekete geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı bugün itibariyle ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinden güney batıdaki Kyushu'nun Kuzey bölgelerine kadar olan dağlık alanlarda kar yağışı görüldüğünü açıkladı. Bu gece boyunca Honshu adasının güney ve orta kısımlarında kar yağışının şiddetini artıracağı uyarısında bulunan yetkililer, ülkenin kuzeyi ve kuzey doğusunda Japon Denizi kıyılarında kar yağışının Cumartesi'ye dek sürebileceğini açıkladı.



ULAŞIMA KAR ENGELİ

Şiddetli kar yağışı beklentisi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yamagata Shinkansen hızlı tren hattında seferlerin bu akşam itibariyle kısmi olarak askıya alınacağı bildirildi. Japan Airlines ve All Nippon Airlines şirketleri ise 140'tan fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ulaşım hatlarında yaşanabilecek anlık aksamalara karşı yolculara güncel bilgileri takip etme çağrısı yapıldı. Meteoroloji uzmanları çığ ve buzlanma riskine karşı uyardı.

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