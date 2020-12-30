Son dakika:Avrupa'da yılbaşı gecesi nasıl geçecek? Ülke ülke alınacak tedbirler belli oldu

FRANSA'DA ALINAN TEDBİRLER NELER?

Fransa'da da Covid-19 salgını nedeniyle yılbaşı kutlamaları kısıtlandı. Kısıtlamanın amacı ise "vaka sayısındaki artışı önlemek" şeklinde açıklandı. Fransızların uygun şekilde doldurulmuş bir izin belgesi olmadan yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Halka açık alanlarda kutlamak yapmak yasak iken, evde yapılan özel kutlamalar 6 kişiyle sınırlandırıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex, sokağa çıkma yasağının "sıkı bir şekilde kontrol edileceğini" ifade ederken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yılbaşı gecesi en az 100 bin polis ve jandarmanın seferber edileceğini açıkladı.

Uluslararası anket şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre Fransızların yüzde 43'ü yeni yılı kutlamak istiyor.