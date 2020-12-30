SORU 11. 30.11.2020 TARİHLİ 20076 SAYILI GENELGENİN EKİNDE YER ALAN "SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİNİN" 8. VE 30. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT FAALİYETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAFİYETİ KONUSUNDA ÇELİŞKİ VAR MIDIR?

Cevap 11: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. 8. maddenin ilgili kısmı çalışanların gün içerisinde gidiş-geliş yaptıkları inşaat faaliyetleri ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutan genel bir ibaredir. Bu muafiyet inşaatlarda görevli olan kişilerin (işçi, mühendis vb.) ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Öte yandan 30.madde de ise çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini düzenlemekte olup, bu işyerleri kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesi ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

SORU 12. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ UYGULANDIĞI GÜNLERDE ÇİÇEKÇİLER DAĞITIM YAPABİLİRLER Mİ?

Cevap 12: Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.0017.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir